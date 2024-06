Al Parco Ruffini Marco Belinelli inaugura un campo coi fiocchi: “Torino ama il basket” [FOTO e VIDEO]

Un playground riqualificato con i colori e il brand di Kellog’s a campeggiare sui canestri del nuovo riqualificato campo di basket in Corso Brunelleschi 230, a pochi passi dal Pala Ruffini, la 'casa del basket' a Torino.

Un’inaugurazione coi fiocchi, è proprio il caso di dirlo, vista anche la presenza di tre ambassador di pregio per la tappa torinese Kellogg’s Better Days: Giulio Maria Papi, atleta di basket in carrozzina della Nazionale Italiana, Giorgia Sottana, giocatrice di basket della Famila Basket Schio e Marco Belinelli, capitano della Virtus Segafredo Bologna ed unico giocatore italiano ad aver conquistato il titolo NBA nella stagione 2013-2014 con i San Antonio Spurs, in una militanza oltre oceano durata oltre un decennio, che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Philadelphia 76ers e Chicago Bulls. Bagno di folla per il capitano della Virtus

Per quest’ultimo un vero e proprio bagno di folla con centinaia di bambini giunti per l’occasione per un autografo o per una foto con il proprio beniamino.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Torino, presente oggi con l’assessora alle Periferie, Giovani e Politiche Educative Carlotta Salerno, punta a diffondere uno stile di vita sano, che passa attraverso una alimentazione equilibrata e una adeguata attività fisica oltre a rafforzare il valore della diversità e dell’inclusione.

“Iniziative del genere permettono di promuovere concretamente i valori di uno stile di vita sano tra i più giovani e di rendere tangibile il senso di comunità che è uno dei pilastri dello sport - ha commentato Belinelli - Il campo da basket è fondamentale per chi ama questo sport. È il posto dove provi a imitare i tuoi idoli. Ricordo che mi vestivo come Michael Jordan, il mio paladino insieme a Kobe Bryant, con il polsino e le sue scarpe, e provavo a diventare come lui.”

Belinelli: “A Torino c’è la volontà di fare cose positive"

“Torino è sempre presente per questi eventi - spiega ai microfoni della stampa Belinelli - abbiamo giocato qui le finals di Coppa Italia, sono sempre andate sold out con tantissime persone che sono venute a vedere la pallacanestro. C’è amore per lo sport e c’è la volontà di fare tante cose positive.”

Il commento sulla stagione appena conclusa

“Quest’anno abbiamo vinto la Supercoppa - ha detto Belinelli - ma non siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, non siamo riusciti a entrare nei primi otto di Eurolega, né a vincere lo scudetto: non c’è da essere contenti. C’è da migliorare, ma per me è stata una bella stagione. Dal punto di vista personale per la prima volta, da quando sono tornato a Bologna, ho percepito un’amore diverso sia per la Virtus che per il Bologna Calcio. È stata una stagione emozionante, ora finisce e si cerca di migliorare e pensare al futuro”.

L’MVP a papà Belinelli

Un commento poi sull’aver vinto l’MVP dell’ultima stagione di Lega Serie A, il primo ad averlo ricevuto alla sua età: 38 anni.

“Non l’avevo mai vinto nella mia carriera, ce l’ho fatta a 38 anni - chiude Belinelli - è motivo di orgoglio. Ho avuto tanti cambiamenti dall’anno scorso a quest’anno. La paternità mi ha dato tantissimo. Sono molto contento di essere padre di due bambine fantastiche. Ho sempre sognato di vedere le mie bimbe a una mia partita. Spero di potere in un futuro sollevare qualche trofeo anche per loro.”

"Spero che accada il più presto possibile - scherza - non è che posso giocare fino a 50 anni. Per ora mi devo incontrare con la società per capire i progetti futuri e capire come possiamo rafforzarci.”

