Troppi ricoveri: all'ospedale di Rivoli finiscono le barelle, pazienti sistemati per terra [FOTO E VIDEO]

Pazienti Covid per terra, sistemati nei corridoi sulle barelle da campo - quelle che rimangono all'altezza del pavimento appunto -, percorsi sporchi puliti riadattati dal personale, lavori mai fatti: è la situazione denunciata dal Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, che così descrive l'Ospedale di Rivoli.

Qui, nella notte, sono finiti letti e barelle classiche a causa dell'eccezionale numero di pazienti. E sono arrivate quelle "da campo", che sono state utilizzate nell'area grigia del Pronto Soccorso, dove vengono accolti i pazienti sospetti di aver contratto il Covid. "Una situazione eccezionale", spiegano dall'Asl To3, "che ha riguardato un numero limitato di pazienti".

"Le strutture sono in fortissima sofferenza e i pazienti continuano ad arrivare - aggiunge l'Asl - ma tutti ricevono assistenza e hanno un letto".

Durissimo, appunto, il commento del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche: "Pazienti covid per terra, percorsi sporchi puliti riadattati dal personale, lavori mai fatti, territorio inesistente e assunzioni che dovevano arrivare prima. Qui c'è il riassunto delle drammatiche condizioni della sanità piemontese. Non abbiamo più parole, invochiamo l'aiuto urgente del Governo".

"Anche uno sprovveduto davanti alle immagini delle ambulanze in coda in uscita da Torino e il video di Rivoli tacerebbe. Ci spiace ma nessun piemontese crediamo si preoccupi perché Cirio ha perso il sonno, dopo quello che hanno passato i pazienti dell'ospedale di Rivoli, adagiati per terra su barelle da campo", commentano Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione e Silvana Accossato di Articolo Uno.

"Cirio e la giunta di destra si interrogano sul perché il Piemonte sia zona rossa' Sarebbe sufficiente dare uno sguardo alle fotografie scattate all'ospedale di Rivoli in cui vengono ritratte file di barelle a terra nei corridoi a drammatica testimonianza di come versi la sanità piemontese in questi giorni", afferma Francesca Frediani (M5S). "Pazienti per terra, percorsi riservati al Covid riadattati dal personale e lavori mai fatti. Servirebbero subito nuove assunzioni ma secondo i sindacati della Nursing la burocrazia non ha smesso di frenare le procedure per la ricerca di nuovo personale sanitario neanche di fronte l’emergenza più disperata. E mentre quest'estate gli stessi sindacati chiedevano con urgenza nuovi concorsi le aziende sanitarie hanno pensato bene di assumere nuovi direttori.

Nelle diverse graduatorie ci sarebbero ancora centinaia di infermieri che si potrebbero assumere ma proponendo contratti a tempo e con remunerazioni non adeguate sarà difficile reperire nuovo personale, soprattutto in un momento storico in cui le offerte dalle altre regioni e dal privato non mancano e sono più generose".