Covid, Nursing Up: "Chiusura Dea Martini fa collassare il sistema"

"Ieri ci sono state segnalate 14 ambulanze in coda all'ospedale Maria Vittoria in attesa di caricare i pazienti da trasferire in altri ospedali del territorio, mentre c'erano più di 100 pazienti che stazionavano al Pronto Soccorso, la maggior parte positivi al Covid". A denunciare quella che definiscono "una situazione allucinante" sono il segretario regionale del Piemonte del Nursing Up, Claudio Delli Carri, e il segretario aziendale Città Metropolitana di Torino del sindacato infermieri, Fausto Russo.

"La situazione del Dea del Maria Vittoria, da ieri, dopo la decisione di chiudere quello del Martini per la trasformazione in presidio Covid, sta esplodendo - accusano - ed è necessario intervenire subito perché il sovraffollamento non è più sostenibile". Per il Nursing Up "non si può pensare di chiudere un Dea che fa 78mila passaggi l'anno di punto in bianco, scaricando tutto sull'altro o gli altri ospedali. O almeno, lo si può chiudere - aggiungono Delli Carri e Russo - con una pianificazione ragionata sulla gestione degli oltre 200 utenti che vi accedono quotidianamente, in modo che possano trovare risposte alle loro esigenze di cura altrove sul territorio. Oggi - concludono - si pagano gli enormi danni derivati da anni e anni di tagli alla sanità e al personale".