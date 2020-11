L'arte decorativa non s'arresta: il Museo Accorsi-Ometto torna a raccontarsi sul web

Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino non si lascia scoraggiare dalle nuove chiusure sancite dal Dpcm del 4 novembre, e torna a proporre al suo pubblico format online per ammirare da casa lo splendore delle sue sale.

La programmazione prevede una serie di rubriche sui social, che vogliono raccontare, durante tutta la settimana, a partire da martedì, chicche, curiosità e aneddoti sulle collezioni.

L'appuntamento è, ogni martedì, con #tesoridarchivio, dedicato all’Archivio Storico Fotografico della Fondazione Accorsi-Ometto, fonte inesauribile di informazioni sul mondo del collezionismo del XX secolo, che sarà oggetto di brevi approfondimenti sui rapporti professionali e sociali dell’antiquario Pietro Accorsi, amico di re e di famosi industriali.

Il giovedì le #cronachedall800, attraverso immagini e video, continueranno a raccontare la mostra in corso, inaugurata lo scorso mese, "La vita moderna nelle opere di Carlo Bossoli e nelle fotografie del suo tempo".

Ogni sabato, grazie a #dentrolopera, a cura dell'Ufficio Conservazione, si scopriranno dettagli e curiosità delle opere più significative della collezione permanente. Infine, la domenica, la rubrica #almuseolostesso, a cura dei Servizi Educativi, si rivolgerà ai più piccoli che, attraverso storie, giochi e racconti, potranno scoprire gli oggetti più insoliti racchiusi in via Po 55.

"In questi giorni di chiusura, oltre alle nostre rubriche, ci piacerebbe conoscere i racconti dei nostri visitatori - spiegano dal Museo -: sotto l’hashtag #noicisiamo, si potrà pubblicare, taggandoci, una propria foto in cui sia presente un foglio con la scritta #noicisiamo e raccontare la propria esperienza in museo. Le testimonianze più interessanti saranno raccolte e condivise nelle nostre storie".