Al teatro Superga di Nichelino va in scena la solidarietà: con "L'altro Giacomo" un omaggio a Puccini

Presso il Teatro della città, il Superga, sabato 14 dicembre alle ore 21.00 andrà in scena "L'altro Giacomo", un omaggio al grande compositore toscano, nel centenario della sua scomparsa. A vestire i suoi panni sarà Renato Raimo, attore, regista e autore che, con la sua piece, scritta a quattro mani con Kris B. Writer, sceglie di donare un Puccini inedito: non il compositore acclamato in tutto il mondo, autore di opere celebri, ma l'uomo.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso: "Sì, sono Giacomo Puccini a teatro! Che avventura! Il centenario della morte del grande maestro passa sicuramente attraverso la celebrazione della sua grande opera musicale, ma riportarlo in vita sulle tavole di un palcoscenico è stata una grande scommessa, vinta e che mi rende orgoglioso. L'altro Giacomo scalda il pubblico perché celebra l'inno dell'uomo passionale dal cui genio creativo è nata la sua eterna musica. Nello scoprire da vicino le vicissitudini dell'uomo ne consacriamo il diritto all'eternità. Non è mera imitazione, ma l'umile e intima interpretazione del suo cuore che attraverso la mia emozione torna a battere anche solo per pochi istanti teatrali nei luoghi a lui tanto cari".

Secondo quanto dichiarato dalla dottoressa Picardo in merito alla finalità dell'evento, invece, "Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un sistema di riabilitazione pelvica per l'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino, con l'obiettivo di migliorare le cure ed il benessere dei nostri pazienti. La riabilitazione del pavimento pelvico in ambito oncologico si configura come un supporto fondamentale sia nel pre che nel post operatorio. Sia nella chirurgia conservativa che in interventi di carattere demolitivo le strutture perineali sono soggette a danni strutturali e funzionali che possono esitare in patologie quali incontinenza urinaria o prolasso degli organi pelvici, dolore pelvico cronico. Oltre ai tumori agli organi pelvici bisogna anche tenere in considerazione la soppressione ormonale nel caso di tumore al seno o di terapia farmacologica, presentando quadri clinici come la dispareunia. La carenza di estrogeni e di testosterone oltre al calo del desiderio causa riduzione della lubrificazione vaginale, con secchezza e difficoltà ai rapporti e aumentando il rischio di cistiti. La riabilitazione del pavimento pelvico attraverso la presa di coscienza, la consapevolezza, esercizi mirati e l'utilizzo di device sicuri può migliorare la continenza, la circolazione e l'elasticità dei tessuti e della muscolatura".