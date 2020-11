Magliano (Moderati): "Ex Astanteria Martini, il degrado non va in lockdown"

"I cinque anni di Amministrazione Appendino sono quasi terminati e i problemi legati all'ex Astanteria Martini sono ancora là, irrisolti, nel cuore del quartiere Aurora, in via Cigna 74. Domani proverò nuovamente a smuovere l'immobilismo dell'Amministrazione Comunale tornando a proporre una nuova interpellanza sul tema (tema che, insieme al Capogruppo dei Moderati in Circoscrizione 7 Pino La Mendola, seguo da sempre)". Così Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Sala Rossa e a Palazzo Lascaris.



Che aggiunge: "La Giunta dovrà rispondere a verbale ai miei quesiti sull'argomento. Chiederò conto, anzitutto, delle diverse segnalazioni di soggetti che accedono negli spazi abbandonati e vi soggiornano. Chiederò inoltre quali siano - se vi sono - i progetti di rifunzionalizzazione dell'intero compendio: faccio miei gli auspici di chi si augura la realizzazione di un poliambulatorio. L'edificio è inutilizzato dal 2003 e la situazione di degrado coinvolge il territorio urbano circostante: è necessario e urgente effettuare interventi di manutenzione strutturale e del verde. L'Amministrazione ha avviato le opportune interlocuzioni con la Giunta Regionale per una soluzione definitiva e sensata? Discuterò presto un analogo atto, da me già presentato, anche in Consiglio Regionale del Piemonte (l'ex Astanteria Martini è di proprietà dell'Asl)".