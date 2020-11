Torino Solidale aiuta 10.000 famiglie, Appendino: "Stanziato 1 milione di euro per la rete"

Un'iniezione da un milione di euro per dare un aiuto concreto alla rete di Torino Solidale . E' quanto annunciato dalla sindaca Chiara Appendino in mattinata per fare fronte all'emergenza economica, scaturita dal perdurare di quella sanitaria.

" Torino solidale è una rete costruita durante la prima fase dell'emergenza, un sistema di welfare capillare, dislocato con almeno dieci punti sparsi per la città che costruisce un rapporto diretto con famiglie che stanno vivendo un'emergenza sanitaria ed economica, che hanno bisogno di accedere a beni primari come il cibo " ha spiegato Appendino .

La volontà, come reso noto dalla prima cittadina, è quella di rafforzare la rete: "Torino Solidale ha continuato a dare aiuto in questi mesi e si è rafforzata, radicata. Per questo motivo abbiamo voluto stanziare risorse ad hoc per affrontare i prossimi mesi".