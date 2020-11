Mamma di 21 anni muore di Covid alle Molinette dopo 20 giorni di ricovero

Aveva soltanto 21 anni ed era già madre di un bimbo di 13 mesi. Ieri il Covid se l'è portata via, strappandola alla vita dopo 20 giorni di ricovero all'ospedale Molinette. Chiara Cringolo, residente a Romano Canavese, è morta per le complicanze dell'infezione da Coronavirus, che le aveva provocato una polmonite bilaterale.

La giovane madre era stata ricoverata alle Molinette dopo una polmonite bilaterale diagnosticata il 21 ottobre all'ospedale di Ivrea. Nei giorni precedenti la ragazza aveva accusato sintomi lievi come tosse e influenza. Portata in terapia intensiva all'ospedale torinese, Chiara era gradualmente migliorata, ma venerdì scorso la situazione era di nuovo precipitata. Ieri pomeriggio, la giovane ha smesso di respirare.

A darne notizia il sindaco del paese Oscarino Ferrero, che in una lettera rivolta ai suoi concittadini ha annuncia il grave lutto. "La notizia ci ha lasciato attoniti - ha scritto il sindaco - e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino e con grande dolore. Questa morte testimonia che il virus è letale non soltanto per una certa fascia della popolazione, ma può colpire ciascuno di noi a qualsiasi età".

"Tutta la nostra comunità - ha concluso il sindaco - si stringe attorno alla famiglia della giovane madre in questo dolorosissimo momento".