"Anche per noi gli indennizzi del decreto Ristori": gli agenti di commercio raccolgono le firme per un appello al governo

"Anche per noi gli indennizzi del decreto Ristori": gli agenti di commercio avviano una raccolta di firme per chiedere al governo di essere inseriti fra i beneficiari della normativa sul sostegno economico alle aziende. L'iniziativa è coordinata da Radio Agenti con il sostegno della Fiarc, l'associazione di categoria della Confesercenti, e di altre associazioni del settore.

"Anche con questa iniziativa vogliamo - dice Gisella Facta, presidente della Fiarc - richiamare l'attenzione del governo, ma anche delle istituzioni locali, su una categoria trascurata in questi mesi di emergenza, nonostante stia vivendo una profonda crisi dovuta al rallentamento dell'economia in generale e di alcuni settori in particolare: il turismo, la somministrazione, l'abbigliamento, per citarne solo alcuni. Se i nostri clienti sono chiusi o acquistano di meno, anche noi ne risentiamo. Dunque, ci aspettiamo che finalmente si intervenga per dare sollievo ai tanti colleghi (20mila solo in Piemonte) che altrimenti rischiano di non farcela".