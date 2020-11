Pininfarina Engineering, ora i sindacati scrivono a Conte e a Mattarella: "Dal 15 gennaio 135 lavoratori saranno senza lavoro"

Come per il caso Embraco, una vertenza torinese arriva sulle scrivanie romane del Governo e del Capo dello Stato. I rappresentanti sindacali di Fim-Cisl, infatti, hanno deciso di scrivere una lettera al premier Giuseppe Conte e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per accendere ulteriori riflettori sulla vicenda della Pininfarina Engineering, l'azienda che nei giorni scorsi ha annunciato la messa in liquidazione e che dunque pone a serissimo rischio il posto di lavoro di 135 persone.

Venerdì si è tenuto l'incontro tra azienda e sindacati, che hanno chiesto di far ricorso almeno alla cassa Covid per non lasciare completamente a terra moltissime persone in un periodo tra ai più complicati nella storia recente, a livello socio-economico. Proposta non accettata, al momento. Mentre la procedura di liquidazione sfuggirebbe anche al blocco dei licenziamenti che invece il Governo ha rinnovato di recente. Ecco perché i metalmeccanici Cisl hanno deciso di scrivere a Roma.

"La Pininfarina Engineering, nata nel 2018 come ramo d’Azienda della Pininfarina, nonché di proprietà dell’indiana Mahindra, il 2 novembre ha aperto la procedura per mettere in liquidazione l’Azienda e di conseguenza applicare un licenziamento collettivo per 135 dipendenti - si legge nella missiva -. L’azienda non ha valutato soluzioni alternative all’esubero di un così elevato numero di lavoratori, aggirando di fatto il blocco dei licenziamenti dichiarato a livello nazionale nel Decreto Agosto, usufruendo, a nostro avviso, di una delle sue assurde eccezioni".