Reale Group e Arval Italia insieme per la salvaguardia dell'ambiente

Reale Group, consapevole dell’importanza del cambiamento climatico e dei rischi che questo comporta per le generazioni presenti e future, ha avviato una collaborazione con Arval Italia, leader nel settore del noleggio di veicoli e nei servizi di mobilità sostenibile, per la migrazione della propria flotta aziendale verso modelli elettrificati (EV e HYBRID).

“Il climate change è una delle più grandi sfide del nostro tempo; per contribuire concretamente occorre fare sistema – ha dichiarato Virginia Antonini, Head of Sustainability and Corporate Communication di Reale Group – la collaborazione con Arval Italia non ci ha solo permesso di realizzare un progetto concreto, ma anche di coinvolgere la nostra catena del valore, elemento fondamentale per raggiungere risultati amplificati”.