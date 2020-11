Sanità, Frediani-Sacco (M5S): "Assumere personale amministrativo per consentire l'operatività a tutti i medici e infermieri"

"Condividiamo l'appello dell'ordine dei Medici di Torino: assumere impiegati amministrativi per garantire l'operatività a tutti i dottori ed infermieri del Piemonte. Mai come in questo momento è fondamentale ed urgente mettere in campo l'intero personale a disposizione per fronteggiare la seconda ondata". Lo dichiarano Sean Sacco e Francesca Frediani, rispettivamente capogruppo e consigliere regionali del Movimento 5 Stelle.

"Questa operazione deve coinvolgere necessariamente gli ospedali, ma anche gli studi dei Medici di Medicina Generale che, in molte zone montane o marginali, rappresentano un punto di riferimento importante per la lotta al Covid".

"Siamo convinti che ognuno, per le proprie competenze, debba fare la propria parte. E' auspicabile quindi che la Giunta regionale presenti, nel piano complessivo per uscire dalla zona rossa, anche un progetto per l'assunzione di impiegati amministrativi nel sistema sanitario piemontese".

"Valorizzare al massimo le competenze di ogni lavoratore è la strada da seguire per provare ad uscire dal collasso della sanità piemontese. Non sono certo accettabili ipotesi fantasiose come, ad esempio, ricorrere ai medici per sopperire alle mancanze di infermieri come contenuto in una lettera del 7 novembre inviata dalla direzione regionale Sanità e welfare alle ASL Piemontesi".