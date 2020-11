Seconde medie a casa, le studentesse protestano con il banco in strada: "La Dad non è scuola"

"La scuola è un posto sicuro e noi vogliamo tornare in aula". Lo affermano Anita e Lisa, due studentesse della scuola media Italo Calvino, che questa mattina si sono sedute con il banco in strada per protesta contro la chiusura della loro scuola e la Dad.

Le ragazze hanno allestito la loro postazione per strada, con libri e tablet da cui seguire la lezione a distanza. "Si impara di più a guardare i professori negli occhi che in uno schermo del computer: sono stati i nostri insegnanti, che ci appoggiano, a dirci di credere nei nostri sogni". Le studentesse sono state accompagnate dai genitori in questa singolare ma significativa protesta contro la Dad.