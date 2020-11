Il dpcm sospende i colloqui con i detenuti, a Torino parte la protesta dei parenti

I familiari dei detenuti del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino protestano davanti alla struttura nel quartiere Vallette. Si tratta di un presidio autorganizzato per contestare la sospensione dei colloqui, vietati dal nuovo Dpcm per l'emergenza Covid.

Sostengono di non essere stati informati della sospensione e che, al contrario, gli incontri erano stati confermati. I parenti dei detenuti non hanno intenzione di lasciare il presidio, dicono, almeno fino a quando non incontreranno la direttrice del carcere.