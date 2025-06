Portavano il pesce ai ristoranti cinesi di Torino ma non pagavano le tasse: sequestrati dalla Finanza oltre 9.2 milioni

Oltre 9 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza a 4 persone che si occupavano di fornire pesci e crostacei ai ristoranti cinesi e giapponesi di Torino. E' questo l'esito dell'operazione "Big Fish": le accuse per il gruppo è di aver commesso diversi reati tributari e autoriciclaggio.

L'indagine

L’operazione - avviata nel 2023 dopo un controllo fiscale ad una ditta di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari per la ristorazione - ha permesso di scoprire come il soggetto economico fosse formalmente intestato a un mero prestanome di nazionalità cinese. Questo in realtà era costituito da terzi soggetti (i reali domini dell’impresa, anch’essi tutti cinesi) al solo scopo di imputare allo stesso gli oneri fiscali di pertinenza di una distinta società di capitali, operante nello stesso settore economico e riconducibile ai medesimi autori degli illeciti.

Evasa IVA e IRPEF

Dall'acquisizione dei dati bancari è stato scoperto che non veniva dichiarata nè versata l'IVA, ma anche come una parte dei soldi illeciti venissero reinvestiti in ulteriori attività economiche, specialmente verso l’Ungheria e la Cina. Su questi basi è emerso che gli indagati dal 2019 al 2023 avrebbero evaso oltre € 9,2 milioni complessivi tra IRPEF e IVA non versate.

Ristoranti cinesi e giapponesi

Tali importi derivano dai redditi e dalle operazioni commerciali dell’azienda al centro delle attività di indagine, operante nella fornitura di prodotti alimentari, soprattutto ittici, per la ristorazione etnica (in particolare cinese e giapponese, su Torino e provincia).

La Finanzia ha sequestrato beni mobili e immobili e denaro degli indagati, corrispondenti ai profitti. Contestualmente sono stati effettuati perquisizioni e sequestri per reperire ulteriori documenti ed elementi utili per proseguire le indagini.