Ancora black out a Torino: ferme alcune scale mobili della metropolitana

Ancora disagi per i black out a Torino. Questa mattina si è verificato un problema sulla rete elettrica, causato da una perdita di tensione, che ha bloccato diverse scale mobili della metropolitana.

In seguito all'anomalia infatti, si sono attivati i sistemi di sicurezza che hanno arrestato automaticamente il funzionamento di alcune impianti di risalita. Inevitabili i disagi per i passeggeri che questa mattina hanno usato la linea 1 per spostarsi nel capoluogo.