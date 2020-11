Chivasso, una raccolta fondi per regalare entro un mese mille saturimetri a medici e pediatri

Una raccolta fondi avviata esclusivamente sulla piattaforma online Gofundme per l’acquisto di 1000 saturimetri. Un’azione concreta e finalizzata esclusivamente al territorio chivassese ideata dal Parlamentare Carlo Giacometto (Forza Italia) e dal Consigliere Regionale Gianluca Gavazza (Lega).



Scopo dell’iniziativa è dotare i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta che operano nel distretto sanitario di Chivasso di saturimetri da distribuire ai loro pazienti più fragili e più in difficoltà in questo momento critico di emergenza sanitaria. Un tassello in più per consentire di rafforzare le cure domiciliari ed evitare il più possibile i ricoveri all'Ospedale di Chivasso.



L'obiettivo è arrivare ad acquistare entro un mese circa mille saturimetri che saranno consegnati direttamente ai Sindaci del distretto e distribuirli velocemente ai medici e pediatri.



"L'appello - dicono i due promotori - va a tutti coloro che abbiano la buona volontà di sostenere l'iniziativa, sia direttamente con un versamento, sia con il passaparola attraverso i canali social. Per accedere alla piattaforma basta collegarsi al link, gf.me/u/y7pjtk , ed effettuare la propria libera donazione tramite carta di credito. L’obiettivo è raggiungere quota 10mila euro entro un mese circa. Anche il più piccolo aiuto può valere molto".