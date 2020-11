Solitudini in tempo di pandemia, raccontate nell'arte: la Fondazione Merz incontra il pubblico sul web

Chiusi i battenti, come per tutti gli altri musei, fino al 3 dicembre, la Fondazione Merz di Torino porterà avanti, nei prossimi giorni, una serie di appuntamenti online per rimanere in contatto con il proprio pubblico.

Sui canali social ufficiali, dal 19 novembre ripartiranno i dialoghi a distanza #ScusiNonCapisco: conversazioni a due voci aperti a tutti gli utenti, con il coinvolgimento di autori, intellettuali, professionisti e personalità del mondo accademico e imprenditoriale. Le dirette hanno il duplice obiettivo di comprendere meglio i linguaggi e il pensiero che stanno dietro le opere di arte contemporanea e di riflettere sul ruolo dell’arte in un momento critico come quello che stiamo vivendo.

Prenderà poi avvio, nel mese di diecembre, la seconda serie del ciclo di narrazioni #RaccontoCaptivus sul tema della chiusura, della paralisi, della prigionia. Concepito la scorsa primavera come augurio per l’uscita dal lockdown e presentato nella Giornata Internazionale dei Musei, proseguirà con nuovi racconti ispirati ad altre forme di "trappole": i silenzi, la solitudine, le paure e le speranze dei luoghi e delle anime in tempi di pandemia.

La Fondazione organizzerà anche visite guidate in diretta web a cadenza settimanale, a cura del Dipartimento Educazione

Sono stati infine prorogati anche i termini per le candidature al Mario Merz Prize (26 febbraio), riconoscimento biennale per rendere omaggio a importanti personalità nel campo dell’arte e della musica, individuate attraverso la competenza di una fitta rete internazionale di esperti.

Come da ultimo Dpcm, la mostra "Push the limits" sarà nuovamente accessibile ai visitatori dopo il 3 dicembre, auspicando una riapertura dei luoghi di cultura e il miglioramento della crisi epidemiologica.

Di seguito il calendario degli appuntamenti.

#ScusiNonCapisco

19 e 26 novembre 2020 – 10 dicembre 2020

In diretta su Youtube e Facebook alle ore 18



Giovedì 19 novembre, ore 18.00

Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore | Gianluca e Massimiliano De Serio, artisti e registi



Giovedì 26 novembre, ore 18.00

Filippo Landi, giornalista televisivo. Ex inviato speciale per il TG3 e poi per il TG1 RAI in Albania e nei Balcani. Per quindici anni corrispondente RAI per il Medio Oriente al Cairo e successivamente a Gerusalemme | Driant Zeneli, artista visivo



Giovedì 10 dicembre, ore 18.00

Massimiliano Rimarchi, consigliere del Presidente del Consiglio di Vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea, a Francoforte | Giulia Monroy, Assistente di galleria, Francesco Pantaleone Arte Contemporanea



#RaccontoCaptivus

Sui canali social: Instagram, Youtube e Facebook della Fondazione Merz

3 appuntamenti a partire dal 5 dicembre 2020 (sedicesima edizione della Giornata del Contemporaneo)