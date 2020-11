Cub Pubblico Impiego in difesa di assistenti sociali ed educatori professionali

Domani la Cub Pubblico Impiego di Torino utilizzerà il diritto di tribuna presso il Comune per portare ancora una volta all’attenzione dell’Amministrazione la condizione delle e dei assistenti sociali e degli/delle educatrici professioni assunti a tempo determinato con il concorso indetto nel 2017 che dalla fine di settembre si trovano ad aver a che fare con una graduatoria scaduta.

Quindi è necessario oggi più che mai un intervento dell’Amministrazione, che al fine di tutelare i bisogni e la vulnerabilità delle fasce deboli della popolazione garantendo la qualità del servizio, investa in modo deciso nel personale socioeducativo, consolidando un rapporto di fiducia nel tempo tra operatori e cittadini.

La decadenza della graduatoria del 2017, a fronte della possibilità prevista nel decreto “Mille proroghe” di prorogare la durata delle graduatorie, è per noi di fondamentale importanza e riteniamo che sia necessario che l’Amministrazione si muova in questo senso, come peraltro richiesto dalla mozione relativa ai servizi sociali presentata dalla Consigliera Tisi e approvata il 2 novembre all’unanimità dal Consiglio Comunale.

Più in generale la Cub propone 4 punti qualificanti per rendere possibile la continuità di questo fondamentale servizio pubblico:

1. la proroga dell’attuali graduatorie del 2017 delle assistenti sociali e degli educatori professionali, scaduta il 30 settembre;

2. lo scorrimento delle graduatorie stesse per l’assunzione di tutto il personale necessario;

3. la garanzia del raggiungimento dei 36 mesi di servizio per le colleghe e i colleghi a tempo determinato facenti parte delle graduatorie anche a fronte della scadenza delle graduatorie stesse;

4. un piano di investimenti volto alla salvaguardia e allo sviluppo dei servizi sociali.