Nuovo regolamento per i distretti biologici

Nella seconda parte della seduta della terza Commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, ha partecipato l’assessore regionale Paolo Bongioanni che ha presentato una modifica al regolamento che disciplina i distretti del cibo. Sulla delibera è stato espresso parere preventivo favorevole a maggioranza.

Sono intervenuti per chiarimenti Monica Canalis e Domenico Ravetti (Pd), Marco Protopapa (Lega), Giulia Marro (Avs), Elena Rocchi (Lista Cirio) e Daniela Cameroni (Fdi).

L’obiettivo principale della delibera è quello di adeguarsi ad un decreto ministeriale dello scorso anno e indicare le procedure necessarie a consentire il riconoscimento dei distretti biologici, con degli indicatori non eccessivamente stringenti, come concordato nel tavolo tecnico per la produzione biologica. Altra modifica è stata quella per consentire la possibilità di istituire un tavolo di coordinamento dei distretti presieduto dalla Regione.

L’assessore ha poi svolto l’informativa, richiesta da Alberto Avetta (Pd), sulla situazione nelle zone coinvolte dal maltempo, sull’accertamento dei danni e sulle procedure di risarcimento danni destinate all’agricoltura piemontese.

Bongioanni ha spiegato che, per questi eventi che hanno colpito il nostro territorio ad aprile, ci troviamo nella fase nella quale i Comuni devono fare la richiesta. Questo significa che devono comunicare l’entità dei danni sia dal punto di vista strutturale che da quello delle colture. Gli uffici regionali potranno così raccogliere le varie istanze per poter fare la relativa richiesta a Roma. In questo modo può venire attivato il Fondo di solidarietà nazionale. Questa operazione dovrebbe essere svolta entro giugno così, entro i 6 mesi successivi potrebbero arrivare le somme relative.

Vista la scarsità delle risorse disponibili, l’assessore Bongioanni ha informato i commissari che è allo studio come incentivare la possibilità che le aziende agricole si assicurino contro i danni derivanti dal maltempo. Per precisazioni sono poi intervenuti Avetta e Gianna Pentenero (Pd).