Piobesi, dopo 70 anni chiude i battenti la G.R.Gel. Sui social il saluto ai clienti: "Comprate dai piccoli, non dalle multinazionali"

Abbassare il sipario sopra un'azienda (anche) di ghiaccioli proprio a un passo dall'estate. Hanno scelto un affettuoso post sui social per congedarsi dalla clientela i titolari della G.R.Gel, attività che dal 1957 - anno di fondazione - è stata attiva a Piobesi nel settore della realizzazione artigianale di prodotti dolciari.

A corredo delle parole di saluto, anche un'immagine che affonda le radici nel passato. "Con questa vecchia foto vogliamo annunciarvi la chiusura definitiva della G.R.GEL", si legge nel post. "Per diversi motivi, non legati a scelte personali, abbiamo deciso di cessare attività".



Insomma, resta un velo di discrezione sulle origini della decisione, ma è maggiore lo spazio che l'azienda vuole dedicare a chi l'ha accompagnata in questi decenni di attività. Lanciando un messaggio. "Cogliamo l’occasione per lanciare un messaggio ai nostri clienti e ai consumatori in generale: sostenete sempre le attività locali, PMI, artigiani, botteghe, artisti e piccoli imprenditori. Cercate di non acquistare, quando possibile, da grossi rivenditori, dalle varie multinazionali estere e dai grandi distributori, ma direttamente dai produttori. è un risparmio per voi e un guadagno per i produttori. Non abbiate paura di comprare a prezzi più alti per merce di qualità, di cui sapete la provenienza e la modalità di produzione, poiché se acquistato a basso prezzo non concorrenziale c’è sicuramente qualcuno che paga il resto, spesso non in denaro. Nulla é regalato e ognuno di noi ha la responsabilità indiretta di ciò che accade, anche nei piccoli gesti. Siate consci nel consumare".

E infine, i saluti: "Ringraziamo i nostri fornitori e clienti per i molteplici anni di sostegno ed auguriamo a chiunque abbia un attività, o la voglia aprire, felicità e benessere".



Ed è bastato poco tempo perchè l'ondata di affetto e nostalgia si scatenasse tra gli utenti entrati a contatto con il post dell'azienda. Ricordi, malinconie e un senso di mancanza soprattutto per i ghiaccioli. Proprio a pochi passi dall'estate.