Domani aprirà il supermercato nato dall’ex autorimessa della Cavourese

Il complesso commerciale sorge sulle ceneri dell’ex autorimessa della Cavourese e domani, il primo tassello, aprirà i battenti: Conad inaugurerà il suo nuovo punto vendita di via Pinerolo 75 a Cavour alle 9. Tre le casse tradizionali, 4 le self service e 28 addetti, di cui 23 neoassunti, e uno spazio per i prodotti a km zero.

Bisognerà invece ancora attendere qualche settimana perché il mosaico si completi, prima con il McDonald’s e poi con Kik, una tra le principali aziende tedesche di abbigliamento al dettaglio, dalla biancheria intima agli accessori, ma anche di prodotti per la casa come utensili per la cucina o articoli di arredamento.