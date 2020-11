Grimaldi (LUV): "Nel Piemonte 'zona rossa' la Giunta pensa di consentire la caccia: ridicolo"

"Nelle prossime ore il Piemonte si appresta a irrigidire ulteriormente le restrizioni della zona rossa. Cirio, ad esempio, sta per chiudere i parchi anche ai bambini e nessun piemontese già ora può uscire dal proprio Comune, 'fuggire' dalle proprie città per una passeggiata, raccogliere le castagne o raggiungere le proprie seconde case a piacere, eppure la Giunta regionale non trova di meglio che cedere alla lobby delle doppiette": è il commento di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte in merito all'idea di consentire la caccia in Piemonte.

"In piena pandemia, con il sistema sanitario al collasso, la preoccupazione della Giunta per la caccia è semplicemente ridicola. Vorrei solo capire come faranno a garantire che i cacciatori stiano nei dintorni della propria abitazione".