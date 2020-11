Una rotatoria sulla provinciale 2 "di Germagnano" per raggiungere l’Hot spot in sicurezza

Ha preso il via il cantiere per realizzare la rotonda sulla Strada provinciale 2 di “Germagnano”, all’altezza dello svincolo per il Polisportivo di Lanzo, nei pressi dell’area dove da lunedì scorso è stata aperto l’Hot spot per effettuare tamponi per il Covid-19.

Considerando che l’Hot spot per tamponi diagnostici ubicato presso l’Ospedale Mauriziano di Lanzo creava problematiche di viabilità e delle condizioni di sicurezza per i fruitori del servizio, l’amministrazione del Comune di Lanzo ha identificato quale area più idonea la zona del Polisportivo di Lanzo in Via Stura. L'Asl To4 ha ritenuto valida l’area, rendendola già operativa dal 2 novembre.

Per migliorare la viabilità esistente e in particolare consentire un accesso in sicurezza al nuovo Hot Spot, si è optato per procedere in urgenza con la realizzazione di una rotatoria lungo la Sp. 2 di Germagnano alla progressiva km 30+400 circa (intersezione con via Stura del comune di Lanzo). L’amministrazione del Comune di Lanzo ha richiesto supporto all’ Unione montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e alla Città metropolitana di Torino.

La rotatoria provvisoria avrà raggio interno dell’isola centrale di 8mt e raggio esterno della corona di 16mt, a cui aggiungere 1mt di banchina pavimentata, 0,50mt di arginello stradale e il fosso di pertinenza e si presenterà decisamente disassata rispetto all’asse della strada provinciale a causa della presenza della linea ferroviaria che fiancheggia la provinciale stessa.

L’impegno finanziario complessivo vede la compartecipazione dell’Unione Montana Val di Lanzo, Ceronda e Casternone per 70mila euro, del Comune di Lanzo per 25mila e dalla Città Metropolitana di Torino per 25mila euro.

I lavori, affidati alla ditta Maplex s.r.l., sono iniziati lunedì 9 novembre e tempo permettendo si pensa si possa mettere in funzione la rotatoria nell’arco di 3 settimane.