Via Roma pedonale, avanza il cantiere: da lunedì cambia la viabilità nel centro di Torino

Proseguono i lavori per la pedonalizzazione di via Roma. Da lunedì il cantiere coinvolgerà anche l’incrocio tra via Roma e le vie Bertola e Principe Amedeo.



Per consentire l’avanzamento degli interventi e garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, dal 22 settembre fino all’8 novembre sono previste una serie di modifiche alla viabilità con chiusure e limitazioni per il traffico.

Come cambia la viabilità

In particolare, via Principe Amedeo sarà chiusa al traffico da via Duse a via Roma, mentre rimarrà percorribile esclusivamente da residenti e autorizzati il tratto precedente, da via Bogino a via Duse (in parte gestito con senso unico alternato a vista e in parte deviato su via Carlo Alberto dove nel primo isolato sarà temporaneamente soppressa l'area pedonale).



La chiusura interesserà anche via Bertola, da via Roma a via Viotti, mentre rimarrà invece transitabile con senso unico alternato ed esclusivamente da residenti e autorizzati l'isolato da via XX Settembre a via Viotti.

Via XX Settembre percorribile

Per evitare gli ingorghi da lunedì via XX Settembre diventa temporaneamente percorribile da tutte le auto e veicoli, non solo ai bus: verranno infatti spente le telecamere di controllo sulle vie Gramsci e Bertola.