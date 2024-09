Liste d'attesa, Nursind attacca la Regione: "Per abbatterle usa i soldi destinati agli infermieri"

Liste d'attesa, la polemica non si placa. Secondo il sindacato professionale di Nursind, infatti, la Regione non avrebbe mantenuto le promesse e avrebbe utilizzato dei fondi che, invece, sarebbero dovuti essere destinati ad altro.



A dirlo è lo stesso Francesco Coppolella, segretario regionale di Nursind Piemonte: "La regione Piemonte non ha destinato le risorse previste dalla Legge di bilancio per garantire i piani operativi per l’abbattimento delle liste di attesa". E spiega: "La finanziaria del dicembre 2023 autorizzava le Regioni a utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, per un ammontare di 520 milioni a livello nazionale. Parliamo dei 25 milioni annunciati più volte che la regione avrebbe dovuto destinare alle aziende per remunerare le prestazioni utili all’abbattimento delle liste di attesa".



E invece, dice ancora Coppolella, "Per garantire i piani operativi per l’abbattimento delle liste di attesa la Regione ha pensato bene di utilizzare altre risorse che la stessa Legge di bilancio aveva invece messo a disposizione per un altro motivo, la carenza di personale, ossia quelle per valorizzare e incentivare prestazioni aggiuntive rese oltre l’orario di lavoro, incrementando la tariffa oraria a 60 euro, per un ammontare di 80 milioni di euro per il personale del comparto, circa