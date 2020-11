Aliud, manifestazione contro il lockdown sotto il Comune

Una trentina di militanti di Aliud - Destra Identitaria si sono dati appuntamento, ieri sera, sotto il Comune di Torino per contestare il lockdown regionale imposto dal governo. "Governo in Lockdown" recita lo striscione aperto dai militanti, che al termine del presidio hanno riprodotto il Tricolore con i fumogeni.

"Mentre il Paese affonda e la nostra Città paga più di tutte il prezzo della crisi, abbiamo scelto di scendere in piazza per contestare pubblicamente le scelte folli di un governo irresponsabile e indegno di rappresentare il Paese." commentano i militanti di Aliud.

"Pretendiamo chiarezza e risorse economiche subito per tutte le categorie colpite dalle nuove chiusure. Pretendiamo rispetto e tutele per i lavoratori, non saremo noi a pagare il prezzo delle scelte folli del governo. Il lockdown serve soltanto a ridurre gli effetti delle colpe del governo", continuano i militanti di Aliud.