La "Via di Annibale": ultimi giorni per potersi iscrivere all'ottava edizione

La "Via di Annibale": ultimi giorni per potersi iscrivere

Sino al 30 giugno è possibile iscriversi all'ottava edizione della "Via di Annibale" Terribile & Magnifica, competizione tra le più estreme e spettacolari del panorama dello skyrunning alpino, che prenderà il via sabato 2 agosto da Usseglio , con le partenze per le distanze Ultra e Marathon alle 6 dagli alberghi Rocciamelone e Grand’Usseglio.

La Via di Annibale, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, si distingue per la sua natura autentica e profondamente radicata nel territorio tra la Val di Viù e la Valle di Susa. Si corre tra creste, pietraie, nevai, laghi e un silenzio quasi primordiale, accolti all'arrivo dalle sonorità tradizionali francoprovenzali e piemontesi. L’evento non è solo una sfida sportiva, ma un vero viaggio nella storia e nella geografia delle Alpi Occidentali, ricalcando i sentieri leggendari che sarebbero stati battuti da Annibale.

Il percorso si sviluppa in un contesto ambientale severo e incontaminato, caratterizzato da altitudine, vento intenso, esposizione solare, neve e ghiaccio. L'assenza di copertura telefonica e Internet su gran parte del tracciato accentua il carattere di autonomia e di confronto diretto con la natura selvaggia. È una gara tecnica, veloce ma non banale, che richiede specifica preparazione atletica, l'uso di materiale adeguato e una spiccata capacità di gestione personale.

La manifestazione, valida per la CRAZY Skyrunning Italy Cup 2025 della FISKY nella distanza Ultra, propone tre percorsi in quota, tutti tecnici ed estremamente impegnativi: l'Ultra Marathon di 52 km con 4250 metri di dislivello positivo, la Marathon di 42 km con 3500 metri di dislivello e la Sky Race di 24 km con 1000 metri di dislivello.

Ogni distanza presenta salite notevoli, passaggi panoramici e tratti su terreno vario che includono sentieri alpini, praterie d'alta quota, cime, laghi, ghiacciai e storici sentieri militari, con sezioni attrezzate da corde fisse. Per garantire la massima sicurezza, le squadre di tracciatura e sicurezza sono già impegnate sul territorio per la pulizia e la segnaletica dei percorsi.

L'esperienza della Via di Annibale è altamente formativa per ogni trail runner, un'opportunità imperdibile per confrontarsi con una delle gare più tecniche del panorama skyrunning italiano. Nonostante l'ambiente possa apparire "solitario", l'assistenza è costantemente garantita dall'organizzazione, dai volontari e dal Soccorso Alpino, assicurando una giornata sportiva in totale sicurezza.