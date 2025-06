L'Osteria Rabezzana di Torino: un ponte di sapori tra Piemonte e Sicilia per "50 e + Armonie di Gusto"

Torino si prepara ad accogliere con fermento l'iniziativa "50 e + Armonie di Gusto", un viaggio culinario attraverso le eccellenze del territorio.

Tra i protagonisti di questa rassegna, spicca l'Osteria Rabezzana, un locale che promette di deliziare i palati con un'originale fusione di tradizioni.

Lo chef Giuseppe Zizzo, anima dell'Osteria Rabezzana, esprime con entusiasmo la partecipazione all'evento di Torino Oggi e Cocina Clandestina: "Siamo lieti di partecipare all'iniziativa di Torino Oggi e Cocina Clandestina 50 e più armonie di gusto" Un segnale chiaro della loro volontà di condividere la propria visione culinaria.

Tra radici piemontesi e sfumature siciliane

L'Osteria Rabezzana si distingue per una cucina prettamente piemontese, ma con un tocco sorprendente: "delle sfaccettature sicule". Questa fusione crea un'offerta gastronomica unica, dove la semplicità è elevata a virtù. Come spiega lo Chef Zizzo, la loro cucina si basa su "un’attenzione particolare e maniacale per la materia prima" Un impegno che garantisce la qualità e l'autenticità di ogni piatto.

La Specialità per il Contest: i Rabezzani al Tartufo Nero

Per il contest "50 e + Armonie di Gusto", l'Osteria Rabezzana porta in tavola il suo piatto forte: i Rabezzani. Lo chef ne descrive la preparazione con cura: "Sono fatti con farina di semola e uova, il ripieno è di vitello al 100%, con sedano, carote e cipolle. Li saltiamo al burro, gli mettiamo sopra una riduzione di vino rosso e poi grattugiamo sopra del tartufo nero."

Questi ravioli artigianali, ripieni di un gustoso brasato di vitello con le classiche verdure da soffritto, vengono esaltati da una mantecatura al burro, una riduzione di vino rosso che aggiunge profondità di sapore, e una generosa grattugiata di tartufo nero. Un piatto che incarna l'eleganza della tradizione piemontese, arricchita dalla preziosa nota aromatica del tartufo.

L'Armonia al Rabezzana: un Jazz di Sapori

Se dovesse abbinare il suo locale a un genere musicale, lo Chef Zizzo non ha dubbi: il jazz. Questa scelta non è casuale: "Abbiamo in comune delle solide basi, appunto quelle della cucina piemontese, ma non a caso, ci lasciamo contaminare in qualche maniera. Facciamo qualche piatto siculo, diciamo che lasciamo un po' di spunto anche all'imprevedibilità e questo, appunto, ci rende un po' più particolari"

Il jazz, con le sue solide fondamenta e la libertà di improvvisazione, rispecchia perfettamente la filosofia dell'Osteria Rabezzana: una cucina radicata nella tradizione piemontese, ma aperta a incursioni creative e sorprendenti, come quelle della gastronomia siciliana. Un'armonia che si rivela in ogni piatto, offrendo un'esperienza dinamica e sempre nuova.

Lo chef Giuseppe Zizzo e tutto il team dell'Osteria Rabezzana vi aspettano con il loro "imbucato speciale" dal 19 al 22 giugno in Via San Francesco d’Assisi, 23C. Non perdete l'occasione di lasciarvi sorprendere da questa fusione di sapori e tradizioni.

Contatti Osteria Rabezzana

Indirizzo: Via Francesco d’Assisi 23C, 10125 Torino (TO)

Sito Web: https://www.osteriarabezzana.it/

