L'applauso di Appendino: "Civich da 229 anni al servizio di Torino"

"Un Corpo fatto di alta specializzazione, di unità cinofile, di reparti speciali che vanno dalla lotta ai reati informatici fino al controllo del territorio in ogni suo aspetto. Dai controlli dei locali commerciali fino ai controlli stradali. E molto altro. Tutto sempre e solo per la nostra sicurezza". Celebra così i 229 anni della polizia municipale di Torino la sindaca Chiara Appendino.

La prima cittadina ammonisce, "pensateci la prossima volta che qualcuno vi dice che 'sono lì per fare multe'. Abbiamo atteso che anche la Mole si illuminasse per celebrare, ieri, i 229 anni di storia del corpo dei Civich", scrive su Facebook Appendino. "Donne e uomini della nostra polizia municipale, da oltre due secoli, al servizio della città e dei cittadini".

Quest'anno l'emergenza sanitaria ha impedito le tradizionali celebrazioni, ma la sindaca ha voluto comunque tributare il suo omaggio ai vigili anche con un video sul suo profilo social in cui viene illustrato il lavoro dei 1.632 Civich della città suddivisi in 10 comandi territoriali, 13 reparti specialistici e che rispondono a 75 mila richieste di intervento l'anno e sono impegnati in 31 mila 500 controlli di sicurezza stradale.