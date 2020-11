School for Future, gli studenti contro la Dad: “Impossibile studiare in queste condizioni” [VIDEO e FOTO]

E’ una scuola fredda quella che si consuma in via Sant’Ottavio, tra il liceo classico Gioberti e la scuola media Italo Calvino. Sono una decina gli studenti dell’istituto superiore che questa mattina hanno deciso di seguire le lezioni seduti per terra, armati di computer, tablet e quaderni.

Tra un’interrogazione e una verifica di chimica, gli studenti protestano contro la sterilità della didattica a distanza (Dad). “Siamo qui oggi per dimostrare che vogliono tornare a scuola, non in una riapertura incosciente e senza sicurezza: vogliamo la sicurezza dentro e fuori dagli istituti, sui mezzi di trasporto” racconta Alessandro, rappresentante di istituto del Gioberti.

I ragazzi evidenziano le disparità sociali acuite dalla Dad: “Per alcuni è impossibile studiare in queste condizioni, molti non hanno i dispositivi adatti ed aspettano ancora i computer da parte della scuola, altri non hanno una connessione”.

Poco distante, all’ingresso della Calvino, si consuma l’ennesimo giorno di protesta di Anita. La giovane racconta di essere stata contattata dalla ministra Azzolina: “E’ molto contenta che io voglia tornare a scuola, si è complimentata e mi ha promesso che si organizzerà per farci tornare a scuola”. La ragazzina, diventata il volto torinese della protesta, racconta che la protesta continuerà fino alla ripresa delle lezioni in presenza.

“Tra 10 anni l’appendicite ve la curerà uno studente che oggi passa i giorni in pigiama e mangiando merendine appiccicato a un pc” polemizza Maya, prima che inizi la verifica di chimica. Alessandro punta il dito contro il Governo: “Quest’estate è stato fatto poco e niente. La ministra Azzolina? Saremmo molto felici di parlarle, avremmo molte cose da dirle”.