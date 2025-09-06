Nuovo mercato di Piazza Benefica, da lunedì al via i lavori di riqualificazione

Il mercato del giardino Luigi Martini, più comunemente noto ai torinesi come piazza Benefica, si prepara a un importante progetto di riqualificazione.

Lavori al via dall'8 settembre

Il programma dei lavori, che partirà lunedì 8 settembre, si svilupperà nel corso di circa un anno e prevede il rifacimento delle pavimentazioni, la realizzazione di nuove reti di adduzione idrica per i banchi alimentari, la revisione dell’impianto reflui e allaccio alla rete fognaria, l’installazione di un moderno impianto elettrico interrato e il rinnovo delle griglie delle 56 aiuole alberate. In collaborazione con la divisione Verde Pubblico della Città, seguirà la ripiantumazione degli alberi mancanti. Interventi che consentiranno di restituire al quartiere e alla cittadinanza un mercato più moderno, sicuro e funzionale.

Cantiere articolato in 9 fasi

Per consentire la realizzazione delle opere senza interrompere la continuità del mercato, il cantiere sarà articolato in 9 fasi consecutive, ciascuna della durata di circa 45 giorni. Nelle prime 2 fasi, che interesseranno il lato su via Principi d'Acaja, i banchi e i parcheggi pertinenziali temporaneamente coinvolti, 12 per ciascuna delle due fasi, saranno spostati alcuni all’interno dell’area mercatale e altri in via Susa, nel tratto tra via Principi d’Acaja e via Palmieri, che durante gli orari di mercato (5.30-15 dal lunedì al venerdì e 5.30-16.30 nei giorni prefestivi) resterà chiuso al traffico. In questo modo sarà sempre garantita l’attività di vendita e l’offerta commerciale rimarrà pienamente disponibile, con il minimo dei disagi per gli operatori e per i cittadini. In via Palmieri, nel tratto tra via Susa e via Duchessa Jolanda, i parcheggi sul lato degli edifici, esclusivamente negli orari di mercato, saranno riservati agli operatori.

Chiavarino: "Valore sociale e culturale del mercato"

“Con questo intervento – dichiara l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino – la Città investe su uno dei mercati più importanti e identitari di Torino, riconoscendone il valore non solo commerciale, ma anche sociale e culturale. La scelta di suddividere i lavori in nove fasi risponde alla volontà di coniugare la necessità di un cantiere complesso con l’esigenza di tutelare gli operatori e garantire ai cittadini la continuità di un servizio essenziale. Piazza Benefica continuerà a vivere ogni giorno, mentre si rinnova per offrire uno spazio ancora più accogliente e qualificato”.

L’intervento sul mercato di piazza Benefica si inserisce in un ampio quadro di riqualificazione dei mercati cittadini, tra i quali Porta Palazzo, Racconigi, Brunelleschi, Porpora, Madama Cristina, Sebastopoli e, nei prossimi giorni, il mercato coperto di via delle Verbene nel quartiere Vallette.