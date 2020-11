Ivrea, tre persone in manette per spaccio di droga: tra i loro clienti anche alcuni minorenni

Tre persone in manette, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, due italiani e un marocchino. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dagli agenti di Polizia del commissariato di Ivrea e Banchette, supportati dai colleghi di Torino, che hanno arrestato in territorio canavese coloro che sono ritenuti responsabili di reati legati al mondo della droga, in particolare detenzione e spaccio.



I fermi sono scattati al termine di lunghe indagini che hanno permesso di scoprire come i tre fossero dei volti noti nel mondo dello spaccio, tra la città eporediese e i dintorni. Al telefono (oppure via social) concordavano gli appuntamenti con i loro clienti e di volta in volta sceglievano luoghi sempre diversi: bar, sale giochi, locali pubblici, ma anche la stazione ferroviaria. Un'attività che non si è interrotta nemmeno in queste settimane di restrizioni per l'aumento del contagio da Covid.