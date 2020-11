Mercati, Sacco e Appendino: "Sabato Porta Palazzo a metà, al lavoro per fare arrivare i ristori agli ambulanti esclusi"

"Riteniamo i mercati presidi fondamentali per fare la spesa e perché sono all'aperto, quindi luoghi più sicuri". Non ha usato mezzi termini Chiara Appendino per tendere, almeno virtualmente, una mano al commercio ambulante.



In un momento di difficoltà per i mercatali della città, la sindaca di Torino, insieme all'assessore al Commercio Alberto Sacco, si è presa un po' di tempo per fugare i dubbi e chiarire alcune questioni relative al commercio ambulante. Una delle principali riguarda le attività chiuse e quelle aperte: da ieri, infatti, nei mercati trovano spazio solo i banchi alimentari. "Oggi non è permesso avere nei mercati altre tipologie. Abbiamo pensato di aiutare i non alimentari dando possibilità ai fiorai di stare aperti la " ha spiegato Sacco. "E' chiaro, se dovessimo tornare in zona arancione, gli extraalimentari potrebbero stare aperti" ha ammesso l'assessore.



Novità importanti riguardano poi il mercato di Porta Palazzo: questo l'orario sarà ridotto (come già accaduto lo scorso), sino alle ore 15. Dal prossimo , pandemia permettendo e salvo ordinanze restrittive, si tornerà alla normalità. Per quanto riguarda i banchi alimentari presenti, al fine di evitare assembramenti, ve ne saranno solo la metà: 90 su 180, con gli altri 90 che troveranno posto la settimana successiva.



Appendino ha poi rivolto un messaggio a quelle categorie di ambulanti che, pur essendo chiuse, non hanno beneficiato dei ristori: "Stiamo lavorando con la Prefettura e con le associazioni di categoria per segnalare le casistiche di mancati ristori". "Sappiamo che diverse attività sono aperte per servizio ma hanno comunque subito un calo del fatturato: il Mef vuole erogare contributi per le attività aperte ma che hanno avuto forte impatto sui conti. Su questo c'è stato oggi un aggiornamento di Laura Castelli. Stiamo lavorando per queste attività" ha promesso la sindaca.