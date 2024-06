Maturità, gli studenti del Primo Liceo Artistico scartano il tema sulla bomba atomica: "Si rischiava di cadere in questioni politiche"

Inizia la Maturità per 32mila studenti piemontesi: dalle 8.30 di questa mattina, con solamente una penna e un dizionario sul banco, i maturandi si sono cimentati nella scrittura affrontando la prima prova scritta dell'esame, il tema. Al Primo Liceo Artistico sono Matilde, Ludovica e Leonardo a uscire per primi, e dai sentori iniziali sembrerebbe che il tema della bomba atomica non abbia entusiasmato gli studenti.

"Come argomento ho scelto la tipologia B, che consisteva nella costruzione di un testo seguendo il fil rouge di 4 domande - spiega Ludovica della 5 Coreutico - Il tema bomba atomica personalmente non mi è piaciuto, potevamo rischiare di cascare in questioni politiche o addirittura personali."

"Ho scelto Pirandello e si parlava dei quaderni si Serafino Gubbio, quindi ho deciso di collegare il tema con l'argomento dei lavoratori di Karl Marx - commenta Matilde della 5 Coreutico - Questa mattina eravamo un po' tesi ma non troppo, la giusta ansia che serve per dare un esame. La seconda prova della mia classe sarà relativa alla tecnica e teoria della danza classica, dovremo relazionare su una lezione di due ore sull'argomento."

"Ho optato subito per la traccia su Ungaretti, non ho nemmeno guardato gli altri argomenti, appena ho visto questa traccia ho iniziato subito a scrivere- dice invece Leonardo della 5ªE - Domani affronteremo la seconda prova che cambia in base al tipo di indirizzo, la mia classe avrà una prova sulla materia Multimediale, ovvero video editing e montaggio di video, più altre relazioni relative all'argomento."