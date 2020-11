Emergenza Covid, la Regione rassicura: "Il virus rallenta, non sono previste nuove chiusure" [VIDEO]

"Il Piemonte sta andando bene, i dati dicono che la crescita sta rallentando in maniera determinante e quindi in questo momento non dovrebbe esserci da parte nostra nessuna stretta e nessuna nuova chiusura". Lo ha detto l'assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati, che stamattina ha presentato alla stampa l'hotspot dedicato ai test rapidi, allestito al parcheggio 10 dell'Allianz Stadium.

"Ringrazio i piemontesi che stanno dando una grande prova di responsabilità - ha aggiunto Marnati - abbiamo numeri confortanti anche sul tempo di raddoppio, a metà ottobre il numero dei positivi raddoppiava dopo sei giorni, ora dopo nove". Se da un lato, al momento, è scongiurato il rischio chiusura per le attività attualmente aperte, dall'altro la Regione ha già annunciato un'intensificazione dei controlli su assembramenti e passeggiate.