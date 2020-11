Coronavirus: da domani tamponi rapidi nel parcheggio dell'Allianz Stadium [VIDEO]

Fino a 500 tamponi rapidi al giorno, con tempi d'attesa per il responso di appena 15 minuti. Da domani, nell'area del parcheggio 10 dell'Allianz Stadium, entra in funzione il drive in voluto dalla Regione Piemonte, un vero e proprio campo base allestito dall'Esercito dove effettuare i test e individuare eventuali positivi al Covid-19.

Il paziente con sintomi sospetti contatta il medico di medicina generale, che dopo aver posto alcune domande, valuta se é il caso di procedere o meno con il test rapido. Una piattaforma online consente di prenotare velocemente l'esame, con l'utente che al giorno e all'ora prestabiliti si sottopone al tampone rimanendo sempre all'interno della propria vettura.

Il test, eseguito dal finestrino, dura meno di due minuti mentre per il referto é necessario attendere un quarto d'ora. Se il tampone é positivo, verrà eseguito, sempre all'interno dell'area, un nuovo tampone molecolare. Oggi l'hotspot é in grado di processare 120 tamponi al giorno, che in breve tempo dovrebbero salire a 500.