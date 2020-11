Il Covid ferma le messe a San Salvario: due preti positivi, in isolamento 10 religiosi

Stop alle messe nel quartiere San Salvario: sono tutti in isolamento i preti salesiani delle chiese San Pietro e Paolo, in largo Saluzzo, Sacro Cuore di Maria, in via Madama Cristina e San Giovannino, in corso Vittorio Emanuele. Due sacerdoti, infatti, sono risultati positivi al Covid, Don Claudio Durando ha la febbre e gli altri sette religiosi sono quindi in isolamento.