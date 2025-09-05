 / Attualità

Attualità | 05 settembre 2025, 11:48

Il presidente della Regione Cirio e quel Tartufo Bianco d’Alba donato a Giorgio Armani

Nel 2004 l’omaggio allo stilista dalle mani di un governatore allora giovane presidente della Fiera albese: "Innamorato delle cose belle e tra queste delle nostre eccellenze gastronomiche"

L'immagine pubblicata dal presidente Cirio sui suoi canali social

C’è anche quello del governatore piemontese Alberto Cirio tra i tanti ricordi che in queste ore celebrano la figura dello stilista Giorgio Armani, spentosi ieri a 91 anni.

"Mi piace ricordarlo così – ha scritto tramite i propri social, a corredo di un’immagine che immortala un incontro avvenuto quando l’attuale presidente della Giunta regionale, poco più che trentenne, era presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba – . Giorgio Armani, icona di stile e di bellezza, è sempre stato innamorato delle cose belle e tra queste anche le nostre eccellenze gastronomiche, come il tartufo che ho avuto l’onore di donargli nel 2004. La sua eleganza inconfondibile resterà sempre il simbolo dell’ingegno e della creatività italiana".

redazione - TargatoCn

