Nuovo hotspot all'Allianz Stadium, eseguiti 120 tamponi rapidi: 25 i positivi

A 8 dei pazienti risultati positivi è stato fatto il tampone molecolare di conferma, mentre gli altri 17 sono stati caricati direttamente sulla piattaforma Covid regionale come casi certi, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute che prevede la validità immediata del tampone rapido positivo per i contatti stretti di casi Covid già accertati.

Il “Drive Through Difesa (DTD)” è stato allestito con il prezioso supporto dell’Esercito, in particolare dalla Brigata Alpina “Taurinense”, nell’ambito dell’operazione “Igea” disposta dal Ministero della Difesa, per fornire il massimo supporto al Sistema Sanitario Nazionale in questa fase emergenziale. Vi opererano team sanitari militari e personale di Arpa Piemonte ed operatori della Protezione Civile regionale.