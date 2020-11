Covid, Appendino: "Nell'emergenza le comunità straniere hanno fatto i conti con ulteriori difficoltà"

"Le comunità di origine straniera che hanno scelto di mettere radici a Torino sono parte integrante della nostra città, ma durante questa crisi sanitaria hanno dovuto fare i conti con ulteriori difficoltà. Come abbiamo potuto leggere dai mezzi di informazione a loro spesso riserviamo gli appartamenti più piccolo, fatiscenti e spesso in nero, i lavori più precari, la burocrazia più complicata". E' quanto affermato dalla sindaca Chiara Appendino , al termine dell'incontro virtuale con il Centro Filippino di Torino.

La prima cittadina ha ricordato quanto fatto in termini di inclusione per i cittadini di origine straniera: "Come Città abbiamo lavorato a stretto contatto con le associazioni e le comunità e davvero l'aiuto è stato reciproco, dato che hanno affiancato e integrato la rete di Torino Solidale nel fornire pacchi alimentari, assistenza, sostegno economico e umano e hanno sviluppato una nuova relazione con l'ASL aiutandoli nel tracciamento e nel fornire informazioni sui comportamenti da tenere".