Lorenzo Sonego e la Vittoria Contro Djokovic

Infatti, ormai non è più solamente il calcio ad offrire un alto numero di campionati, ma anche altri sport stanno diventando sempre più popolari tra i tifosi italiani. In particolare, parleremo ora di un tennista torinese che sta conquistando vittoria dopo vittoria, regalando così sempre più emozioni ai suoi fan.

Lorenzo Sonego: Gli Esordi

La carriera sportiva di Lorenzo Sonego da professionista inizia nel 2014, quando riesce a raggiungere la semifinale del Futures Italy F30. A settembre del 2015 Sonego vince l’Italy F32, riuscendo a sconfiggere Daniel Altmaier in finale e, solo una settimana più tardi, il torinese vince anche l’Italy F32.

Grazie a determinazione, costanza e tanta pazienza, il giovane tennista è riuscito in una costante ascesa che lo ha recentemente portato a battere il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, tuttavia, la strada non è stata certo tutta in discesa.

Infatti, tutti i risultati ottenuti da Sonego negli anni sono il frutto di un lavoro costante e strutturato in diverse tappe che l’hanno portato poi al raggiungimento di traguardi importanti senza mai dimenticare però il miglioramento dei fondamentali di gioco.

È chiaro che questo tennista dà un esempio importante da seguire per chiunque inizi a giocare a tennis.

Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2019, e quelli ancora migliori che sta ottenendo nel 2020, Sonego sarà sicuramente il numero 35 in ATP dopo la partita di semifinale contro Evans e, se dovesse riuscire a raggiungere la finale potrebbe facilmente raggiungere la posizione numero 32. Inoltre, la vittoria del titolo potrebbe perfino dargli la possibilità di entrare per la prima volta tra i migliori 30 tennisti del mondo, guadagnando addirittura la posizione numero 27.

La Vittoria Contro Novak Djokovic

Tutti gli atleti di qualsiasi disciplina sportiva sognano di diventare il numero uno al mondo e, sebbene questo spesso capiti solo per pochissime persone, alcuni hanno comunque la possibilità di sconfiggere l’atleta che è l’attuale numero uno.

Questo è ciò che è accaduto nel caso di Lorenzo Sonego, il giovane tennista torinese che è recentemente riuscito a guadagnare un’importantissima vittoria contro Novak Djokovic, l’atleta serbo che attualmente occupa la prima posizione in ATP.

Più nello specifico, Sonego è riuscito a battere all’Erste Bank Open Novak Djokovic per 6-2-6 in solo poco più di un’ora di gioco e, per questo lo Sporting, ovvero il circolo dove il torinese si allena, ha affermato di essere entusiasti per la vittoria e per il grandissimo exploit che Sonego ha effettuato.

Il Circolo Stampa Sporting dice anche di aver posizionato all’ingresso una sagoma del tennista quando il torinese aveva conquistato il titolo di Campione d’Italia, ora invece dichiara l’intenzione di posizionare altre sei sagome per lui, e una per il numero uno Djokovic.

La speranza è quella di vedere i due campioni allenarsi insieme sui campi dello Sporting, dato che le finali ATP dall’anno prossimo saranno disputate proprio a Torino.