Chiuso il contenzioso tra la Regione e il Comune di Bardonecchia

Si è chiuso un contenzioso che durava da anni fra il Comune di Bardonecchia e la Regione Piemonte, riguardante l’uso del complesso immobiliare denominato Colonia Medail.

La Regione era stata condannata in primo grado nel luglio di quest’anno a corrispondere un onere di 4.8 milioni dopo essersi opposta in giudizio, nella precedente legislatura nel 2018, contro la richiesta del Comune di versare le quote annue spettanti legate all’immobile. Da sentenza la Regione avrebbe dovuto versare oltre al dovuto di 4.803.000 anche gli interessi e le spese legali per un ulteriore importo di oltre 122.000 euro, con il rischio conclamato di dover sborsare un ulteriore milione di euro se la causa fosse stata portata avanti.

Regione e Comune hanno però trovato un accordo grazie anche all’impegno dell’Assessore Tronzano e del Sindaco Avato che ha portato alla ricomposizione della lite e alla liquidazione da parte della Regione dell’importo senza ulteriore esborso.

“Chiudiamo un contenzioso che durava da anni, un atto dovuto che porterà anche un cospicuo risparmio per le casse della Regione – chiosa l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano – e dall’altro lato diamo il giusto corrispettivo al Comune di Bardonecchia".

"Non posso che essere felice della fine di questa vertenza – commenta il Sindaco Francesco Avato – la prima tranche ci è già stata accreditata mentre il restante 50% verrà saldato nel corso del prossimo anno”.