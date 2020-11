Frutta e verdura di fine anno: i consigli di Fab SMS per una spesa di stagione

Mentre le giornate si fanno più corte e più fredde, aumenta la voglia di comfort food e piatti caldi, come zuppe e minestroni preparati con la verdura di stagione. Allora ecco tutti i consigli di Fab SMS per fare il pieno di colori e sapori avvolgenti, tipici dei prodotti di stagione.

I frutti di fine anno - dalle molteplici proprietà nutrizionali, le castagne sono il frutto per eccellenza dell’autunno. Ottime per arricchire zuppe e minestre, sono perfette da gustare arrostite, bollite, glassate e altrettanto versatili nella preparazione di piatti salati (arrosti, risotti, insalate) e dolci (torta di castagne, budino, castagnaccio, ecc.). Tra la frutta da portare in tavola in questa stagione, non possono mancare le noci, utili per tenere a bada il colesterolo, ricche di omega3, vitamine B1, B2, B6 e E. Largo agli agrumi, con arance, clementine, mandarini, limoni e pompelmo, indicati per prevenire raffreddori e influenza, stomatiti e gengiviti. Questo è il periodo giusto anche per i cachi, epatoprotettivi, e i kiwi, dall’elevato contenuto di vitamina C, efficaci contro la stipsi, diuretici e energizzanti. Immancabili poi mele e pere: entrambe ricche di fibre, gustose e dalle molteplici proprietà benefiche.

Le verdure di fine anno - in autunno la varietà a tavola non manca, spaziando da ortaggi dolci, come carote e barbabietole, fino ad arrivare ai gusti più decisi di cavoli, broccoli e cavolfiori. Questi ultimi, in particolare, sono ricchi di vitamine A, B e C, ottima fonte di ferro e sali minerali quali potassio, acido folico, magnesio.

Svolgono un’azione antibatterica, antinfiammatoria e antiossidante, oltre a essere ipocalorici e depurativi. Immancabili anche i carciofi, fonti di ferro, carboidrati, vitamina C e vitamina K. Senza dimenticare cipolla, porri, bietole da costa, spinaci, radicchio, sedano e finocchio. Infine, come non citare la zucca: ipocalorica, dalle proprietà diuretiche e calmanti, grazie alla presenza di betacarotene svolge una funzione antiossidante, protettiva per il sistema circolatorio e antinfiammatoria.

Fab SMS promuove attivamente la cultura del benessere e realizza Piani Mutualistici su misura per te e per i tuoi cari. Seguici su Instagram e Facebook e clicca qui per scoprire di più: Chi siamo