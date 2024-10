Piazza Solferino si trasforma di nuovo nel Villaggio di Natale con pista da pattinaggio e casette

Una pista di pattinaggio, esibizioni di artisti e spettacoli della tradizione natalizia, laboratori e workshop per i più piccoli e Babbo Natale in persona pronto ad ascoltare i loro sogni e desideri per realizzarli. Sono solo alcune delle attrazioni che animeranno piazza Solferino pronta a trasformarsi e a ospitare, dalla fine di novembre e fino al prossimo 6 gennaio, un vero e proprio Villaggio di Natale.

“ Per il secondo anno consecutivo in questo bellissimo angolo della città, il Villaggio di Natale contribuirà, a promuovere e a valorizzare la bellezza dell’intera area regalando momenti di serenità e svago ai visitatori ", commenta l’assessore Paolo Chiavarino . " La risposta dei cittadini lo scorso anno - aggiunge - è stata positiva e quindi abbiamo voluto riproporre l’iniziativa, migliorando ulteriormente l’offerta ”.

Il villaggio sarà l’occasione per tutti, piccoli e grandi, di immergersi nell’atmosfera del Natale in un incantevole luogo di festa con casette, luci colorate, decorazioni e il meglio della tradizione natalizia, dove si potranno acquistare gli addobbi e l’oggettistica per decorare l’albero e la casa, i dolci e altri prodotti alimentari e artigianali, ma anche trascorrere un pomeriggio o una serata in compagnia assistendo agli spettacoli oppure divertendosi pattinando con gli amici e con la possibilità di gustare cibi e bevande tipici del periodo delle feste e della nostra regione.