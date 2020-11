Istruzioni su come giocare in un casino online: manuale per il principiante

GIOCARE ONLINE, MA QUALE DIVERTIMENTO

Un modo alternativo alle sale giochi, in tempi di periodi a casa

I divertimenti di questi tempi passano attraverso tanti spunti, e il mondo del web ci fornisce sempre più nuovi stimoli per divertirsi online. Le sale gioco chiudono? Nessun problema, ci sono le sale gioco virtuali su internet, senza nemmeno scomodarsi da casa.

Quando tutti parlano di bonus, quelli che interessano chi si vuole divertire sono i casino bonus . Esistono siti online dove giocare alle slot machine, entrando anche senza deposito, usufruendo di bonus di accoglienza, più o meno cospicui.

I siti sono tanti e tante sono le perplessità sulla scelta dei migliori e più sicuri dove giocare. E per chi non se ne intende, come riuscirci senza rischiare, oltre il consentito?

REQUISITI DI GIOCO

Cosa serve per partecipare ai giochi dei casino

Prima di pensare ai requisiti, è necessario avere le idee chiare sulla tipologia di gioco che si svolge nei casino, in quelli delle sale vicino casa sia in quelli online. Si gioca per divertirsi, pur consapevoli che esiste il rischio di perdere denaro, che si è investito nei depositi. Ma procediamo con ordine.

È necessario essere maggiorenni per giocare nei casinò online, sapendo che questi giochi possono creare dipendenza. Si accetta il rischio e si decide di imporre un limite alle perdite da gioco, prima ancora di iniziare.

La scelta del casinò deve avvenire responsabilmente. Nel mondo di internet piattaforme di gioco fanno gola a tutti, e pensare di fare affari alle spalle dei giocatori è qualcosa che va oltre l’etica e la morale.

Per questo lo Stato ha deciso di regolamentare la correttezza dei casinò online, con una garanzia firmata AAMS, che è l’organo addetto alla gestione del gioco pubblico.

L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, controlla che non ci siano imbrogli e contraffazioni sul gioco, tale da non danneggiare chi si approccia ai giochi online dei casino, con la voglia di divertirsi senza essere rovinato dalle perdite.

LA SICUREZZA DEI CASINO ONLINE

Senza trucco e senza inganno

La scelta di orientarsi per giocare online nei casinò autorizzati AAMS, dà sicurezza anche nella gestione dei propri dati personali e bancari. Infatti, per la riscossione delle vincite, è necessario registrarsi per creare un proprio account, con dati anagrafici e bancari, dove effettuare il bonifico della eventuale vincita, o dove addebitare i depositi per poter giocare.

Cosa si intende per depositi? Al momento dell’iscrizione al casino, vengono proposti diversi giochi a cui rivolgersi, e si dà la possibilità di iniziare con un bonus casino di benvenuto. Questo bonus può essere quantificato in denaro o in giri, tipo crediti per far partire la slot machine.

In entrambi i casi, non sono rimborsabili, e servono per far conoscere e valutare i giochi proposti, oltre che farne testare il divertimento, prima di investire denaro proprio.

COME SI GIOCA

Qualche pratico consiglio per pensare solo a divertirsi

Sicuramente aver scelto un casinò online del circuito gestito da AAMS vi avrà tolto da qualsiasi impiccio a livello di sottrazione di dati sensibili, ma resta l’incognita divertimento. Scoprire il sito, o anche più siti, dove trascorre del tempo libero, non è poi così semplice.

I giochi vanno provati, valutati, vedere i bonus che compaiono ad ogni giro, sfidare la sorte con qualche giro fortunato. Tutto questo le aziende che gestiscono i casino online lo sanno, per questo offrono un bonus casino gratuito, per iniziare a giocare.

Il bonus in Euro o in giri per la slot machine, una volta finito, può essere ricaricato con un addebito sulla carta di credito indicata nella registrazione al sito. Questa ricarica ha un limite di Euro 1.000,00, con possibilità di essere riconosciuta una percentuale del 100 o 125%, con giri gratis.

Di siti ce ne sono tanti, anche suggeriti da AAMS. Tra i più noti, soprattutto dai principianti ci sono:

- Snai

- Star Casino

- 888 Casino

- William Hill

- Sisal casino

Tutti questi, sono solo alcuni dei tanti presenti tra i siti di casino online per giocare d’azzardo, che siano legalmente validi. Sono tutti siti italiani, per garantire al giocatore la massima trasparenza.