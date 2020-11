Provinciale di Ribordone: eliminato il masso pericolante sopra Sparone, terminati i lavori

Durante le piogge del 2-3 ottobre sul territorio metropolitano, sulla Strada provinciale. 49 “di Ribordone”, al km 2+300 (a monte dell’abitato di Sparone), si è verificata una situazione di particolare pericolo per la presenza di un masso, già tenuto sotto osservazione, che per effetto delle copiose precipitazioni ha subito dei movimenti. Movimenti che si sono manifestati con il crollo di alcuni alberi posti sul fianco settentrionale del blocco: la caduta delle ceppaie ha scalzato lateralmente il masso, pregiudicandone le condizioni di stabilità.

La soluzione progettuale di messa in sicurezza individuata ha consistito nell’imbragare il masso con pannelli di rete in fune e reticolo di contenimento, vincolati ad ancoraggi ubicati a una certa distanza dal blocco instabile (>10 m); scelta resasi necessaria sia per l’assenza di un affioramento roccioso in prossimità del blocco, sia per non indurre vibrazioni durante la perforazione.