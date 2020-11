Nichelino, il bar del centro di quartiere Sangone finisce nelle maglie dei controlli anti Covid

Il barista all’interno del centro di quartiere Sangone, a Nichelino, è stato multato dai carabinieri perchè i clienti continuavano a consumare nei pressi del locale, senza allontanarsi come prevedono le norme anti Covid.

Il fatto è successo qualche giorno fa: il gestore ha fatto presente le difficoltà a convincere le persone a dileguarsi dopo aver preso la consumazione, ma questo non gli ha evitato la sanzione. I problemi sono quasi sempre gli stessi: aperture non consentite o clienti che prendono le consumazioni da asporto e le consumano subito fuori dal locale, creando assembramento.

Un fatto ripetuto anche in altri locali che si sono visti multare di 400 euro: in via Torino come in zona Juvarra. Nessun locale è stato chiuso per cinque giorni, come invece è successo a Moncalieri con il bar-tabacchi Paris di strada Carignano.