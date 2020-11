Contagi all'interno delle fabbriche, l'allarme di Fiom Piemonte: "In 15 giorni i numeri sono raddoppiati"

"Ad esempio - proseguono i sindacalisti Fiom - da quando una lavoratrice o un lavoratore che sospetta un contagio deve mettersi in quarantena fiduciaria? Chi lo decide? Quando? dove? Chi? in quale tempo può chiedere di effettuare un tampone? E, per ultimo, ma non meno importante, come questi lavoratori vengono retribuiti e da chi in queste condizioni".



"I comportamenti appaiono contradditori e spesso sono affidati alla scelta del singolo mentre andrebbero uniformati - dicono Giorgio Airaudo, segretario Fiom Cgil Piemonte ed Edi Lazzi, segretario Fiom Cgil Torino -. Pensiamo che, come suggerisce anche dalla nota congiunta Cgil Cisl Uil e Confindustria Piemonte, sarebbe utile attivare a livello provinciale e di categoria un monitoraggio congiunto tra i sindacati e le associazioni datoriali, in modo da avere dati e pratiche comuni per difendere la salute dei lavoratori e mantenere l’apertura dei luoghi di lavoro, segnalando, congiuntamente, agli enti pubblici le necessità per difendere anche dai luoghi di lavoro la salute pubblica nella nostra regione”.