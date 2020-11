Torino sempre più capitale dell'economia a impatto sociale: nel 2021 ospita l'Ashoka Changemaker Summit

Torino sempre più capitale (almeno europea) dell'economia a impatto sociale. Era nell'aria, ma adesso c'è la certezza che sarà proprio la città della Mole a ospitare - nel corso del 2021 - l'Ashoka Changemaker Summit, ovvero uno dei più importanti eventi a livello mondiale sull'argomento.

L'ufficialità è arrivata - come un ideale passaggio di consegne - al termine dell'edizione 2020, per voce di Federico Mento, direttore di Ashoka Italia. "Si tratta di un'opportunità straordinaria per valorizzare l'ecosistema locale di Torino - ha detto -. Negli ultimi anni la città è diventata un punto di riferimento per chi si occupa di imprenditoria e innovazione sociale".

"Attraverso queste attività si può fare da acceleratori del cambiamento - dice Mario Calderini, portavoce di Torino Social Impact - e dell'innovazione sociale. La città si farà trovare pronta all'appuntamento con una serie di eventi di preparazione".

La cornice sarà quella delle Officine Grandi Riparazioni, da tempo casa di attività innovative e di frontiera. "In uno scenario così complesso - dice il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci - chi fa innovazione sociale ha un ruolo ancora più importante".